Phys.org: образцы с астероида Ryugu подтверждают гипотезы о происхождении жизни

Японские специалисты заявили, что в образцах с астероида Ryugu найдены все необходимые для ДНК и РНК нуклеобазы, включая аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Phys.org .

Соответствующая находка подкрепляет гипотезы о том, что астероиды могли вносить важные для зарождения жизни на Земле органические молекулы. По словам ведущего автора исследования Тошики Коги, результат не говорит о существовании жизни на Ryugu, но указывает на возможность синтеза и сохранения важных молекул на примитивных астероидах.

Открытие вместе с данными с астероида Bennu помогает лучше понять процессы предбиотического синтеза органических материалов во Вселенной.