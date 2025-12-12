Петербургский фотограф запечатлел стаю длиннохвостых синиц в Яблоновском саду

В Петербурге на территории Яблоновского сада появились длиннохвостые синицы, которые внешне напоминают маленькие пушистые шары с длинными хвостиками. Их запечатлел фотограф Станислав Крутоверцев, сообщил Piter TV .

Известный биолог Павел Глазков подчеркнул, что эти птицы весят около 10 граммов, а их хвост значительно длиннее тела. Из-за этой особенности синиц называют «ополовниками».

Обычно в Санкт-Петербурге длиннохвостых синиц можно увидеть преимущественно в холодное время года, когда они мигрируют с северных территорий. Однако в этом сезоне они прибыли раньше обычного срока и уже поселились в городских парках.