«Петербургский дневник» рассказал, как работали дворники в дореволюционной России

В дореволюционный период дворники не только поддерживали чистоту, но и активно участвовали в правоохранительной системе, что делало их службу весьма почетной. Изначально дворник был слугой, ответственным за безопасность дома в отсутствие хозяев. Постепенно круг его обязанностей расширялся: к уборке и хозяйственным работам прибавились задачи по обеспечению порядка и безопасности жильцов, рассказал «Петербургский дневник» .

При Николае I дворники получили новые полномочия и стали частью правоохранительной системы. Они должны были сообщать в полицию о всех, кто заселялся или выезжал из дома, а при Александре II — следить за жильцами и дежурить ночью, сообщая о подозрительных личностях.

Дворники носили особую униформу с железной бляхой, на которой был указан номер дома. Хорошие дворники всегда были вежливы и внимательны, за что жители домов часто давали им дополнительное вознаграждение — чаевые.

Работа дворника была ненормированной и требовала физической силы, но для небогатых слоев общества эта должность становилась социальным лифтом. Особенно это касалось крестьян, которые приезжали в город на заработки.

Параллельно в России XIX века продолжали существовать как свободные дворники, работавшие в конкретных домах, так и слуги-дворники, вроде Герасима из рассказа Ивана Тургенева «Муму».

После 1917 года старая система работы дворников сохранялась еще какое-то время, но постепенно их обязанности стали урезаться и к 1960-м годам свелись к уборке территории.