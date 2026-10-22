«Петербург2»: дизайнеры посоветовали начинать планировку спальни с мебели и проходов

Дизайнеры советуют оценивать спальню не по статусу, а по тому, как ей будут пользоваться оба живущих в ней человека. Об этом говорится в материале издания «Петербург2» .

Дверь санузла в метре от кровати могла разбудить спящего, когда кто-то включал свет и проходил через комнату. Поэтому мастер-спальню оценивали по удобству, а не по статусу. Если входы в ванную и гардеробную выносили в отдельный коридор, помещение оставалось тихим, хотя при площади менее 16–17 метров разместить такие блоки было трудно.

В квартире спальни старались располагать в глубине, отделяя от кухни и гостиной. Мебель выбирали по реальным габаритам: матрас 180 на 200 занимал с основанием около 190 на 210. Вокруг кровати оставляли 60–70 сантиметров, для кресла требовалось около 90. Плотные шторы и разделенный свет помогали затемнить комнату, а зеркало не должно было отражать спальное место. Термин master bedroom связывали с американскими домами XIX века, где хозяева получали приватность в доме с прислугой.