«Петербург 2»: плотный тон, четкие контуры и агрессивные смоки назвали антитрендами в макияже в 2026 году

С каждым годом тренды в макияже меняются, и 2026 год не стал исключением. Сегодня неактуальны плотный тон, четкие контуры и агрессивные смоки — на первый план выходят легкость, естественность и индивидуальность. Об этом пишет «Петербург 2» .

Визажисты отмечают, что привычные техники макияжа больше не работают. Плотный тональный крем, четкие линии и матовые текстуры не только старят, но и подчеркивают усталость. Теперь акцент делается на свежести и натуральности.

Среди главных антитрендов сезона — отказ от многослойности и маскирующих средств. Визажисты рекомендуют использовать легкие ВВ-кремы и сатиновые текстуры вместо плотных тональных основ с матовым финишем. Для коррекции блеска советуют применять матирующие салфетки, а не дополнительные слои пудры.

Румяна теперь наносятся по принципу «поцелованных солнцем» щек — легкий румянец на яблочках, носу и висках создает ощущение отдыха и натуральности. Скульптурирование лица стало мягче, без резких контуров и крупных шиммеров. Хайлайтеры используются дозированно, чтобы не создавать эффект театрального грима.

Брови также претерпели изменения. Техника омбре, графика и неестественная ширина ушли в прошлое. В моде натуральная форма, легкая укладка гелем или ламинирование. Для заполнения пробелов используется техника прорисовки отдельных волосков, что делает взгляд мягче и моложе.

В макияже глаз исчезли агрессивные смоки и черная подводка. На смену им пришли мягкие растушевки в коричневых, тауповых и пыльно-розовых оттенках. Губы тоже меняют правила: матовые помады и четкий контур уступают место тинтам, полупрозрачным текстурам и эффекту «зацелованных губ».