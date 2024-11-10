Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку

Песков рассказал, что не находится подолгу на улице зимой во время мероприятий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что зимой не всегда надевает шапку во время мероприятий, потому что не находится подолгу на улице. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину .

Ранее официальный представитель Кремля вместе с президентом Владимиром Путиным посетил официальное мероприятие возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на День народного единства в Москве, тогда дул сильный ветер и шел снег.

«Подолгу-то мы на самом деле на улице не стоим. Бывает иногда, но это редкие случаи. А так можно перетерпеть буквально 15-20 минут», — сообщил он.

Песков добавил, что, кода на улице слишком холодно, он все-таки надевает головной убор.

«А потом, если берешь [шапку] с собой, постоянно теряешь», — признался официальный представитель Кремля.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил «выпороть» того, кто выпустил Путина на мероприятие в мороз без шапки.