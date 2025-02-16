Пес Беляш проглотил кольцо перед помолвкой хозяина в Челябинске

По данным канала, житель Челябинска решил сделать предложение своей возлюбленной 14 февраля. Однако планы мужчины сорвал домашний питомец по кличке Беляш. Он проглотил обручальное кольцо.

Хозяин сразу же отправился со своим псом в ветеринарную клинику, чтобы кольцо извлекли из желудка собаки. После процедуры молодой человек попросил ветеринара написать в справке для его девушки, чтобы она ответила «да» на предложение выйти замуж.

В Москве собака не подпускала медиков к хозяину, который потерял сознание на улице. Пес лег рядом с мужчиной и не давал никому к нему приближаться. Врачам пришлось обращаться за помощью к сотрудникам МЧС.