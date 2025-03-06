Первые снежные барсы начали обживаться в алтайском научном центре

Трех снежных барсов доставили в научный центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» на Алтае. В новом месте обживаются два самца Батыр и Жаниш, а также самка Умай. Об этом Telegram-канале заявила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова.

«Как видим, барсы, обитающие в научном Центре сохранения биологического разнообразия „Снежный барс“ чувствуют себя, как дома», — написала она.

Центр планирует разводить в горной местности крупных кошек и другие виды животных, а также краснокнижные растения.

Галимова анонсировала международную конференцию по изучению и сохранению снежного барса в мире. Мероприятие пройдет на следующей неделе. На конференцию прибудут специалисты из 12 стран, где обитает ирбис.

Ранее в Сети появилось видео с котятами снежного барса, которые сломали фотоловушку. На кадрах видно, что детеныши вышли на поляну и подошли к устройству. Один из котят сбил камеру лапой и стал катать ее по земле.