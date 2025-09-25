Персонал судна в Турции накрыл полотенцем умершего туриста и продолжил отдых

Во время отдыха на судне в Турции скончался один из туристов. Организаторы не стали ему помогать, накрыли тело полотенцем и устроили вечеринку, сообщило Daily Mail.

По данным издания, 60-летний Питер Колвилл приехал отдохнуть из Великобритании вместе со своими детьми и внуками. Семья отправилась на прогулку на катере, чтобы посетить пенную вечеринку.

Во время остановки около пляжа британец ушел купаться, позже его нашли в воде без сознания. Мужчину подняли на палубу, один из отдыхающих стал проводить реанимационные мероприятия.

В тот момент персонал судна наблюдал за ситуацией и не предпринимал никаких действия для спасения туриста. Когда мужчина скончался, его тело накрыли полотенцем и объявили о пенной вечеринке.

