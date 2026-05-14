Пермский планетарий сообщил, что сезон серебристых облаков стартует в конце мая

С конца мая жители центральных регионов России смогут наблюдать за серебристыми облаками, которые считаются самыми высокими атмосферными явлениями на Земле. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на лектора Пермского планетария Виталия Францева.

Серебристые облака находятся на высоте от 75 до 85 километров и освещаются солнечными лучами, когда Солнце оказывается на 6–16 градусов ниже горизонта. Это придает им характерное серебристо-голубое свечение.

Точную дату появления облаков предсказать сложно, так как образование кристаллов льда на частицах метеорной или вулканической пыли происходит естественным образом. Францев отметил, что эти облака играют важную роль в изучении движения воздушных потоков в верхних слоях атмосферы, добавил «Ридус».