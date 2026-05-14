Пермский планетарий сообщил, что сезон серебристых облаков стартует в конце мая
С конца мая жители центральных регионов России смогут наблюдать за серебристыми облаками, которые считаются самыми высокими атмосферными явлениями на Земле. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на лектора Пермского планетария Виталия Францева.
Серебристые облака находятся на высоте от 75 до 85 километров и освещаются солнечными лучами, когда Солнце оказывается на 6–16 градусов ниже горизонта. Это придает им характерное серебристо-голубое свечение.
Точную дату появления облаков предсказать сложно, так как образование кристаллов льда на частицах метеорной или вулканической пыли происходит естественным образом. Францев отметил, что эти облака играют важную роль в изучении движения воздушных потоков в верхних слоях атмосферы, добавил «Ридус».