Пассажиры самолета застали в небе «портал в другой мир»

Пассажиры самолета в Коми увидели полярные стратосферные облака. Они сравнили это редкое природное явление с северным сиянием и порталом в другой мир, сообщил сайт 72.ru .

Самолет летел между Усинском и Сыктывкаром, когда под крыльями появились цветные облака. Пилоты вызвали членов экипажа к себе в кабину, чтобы полюбоваться ими, а пассажиры смотрели из иллюминаторов. Тюменец успел сфотографировать это явление и выложить снимок в интернет.

«Если портал в другой мир существует, то он должен выглядеть именно так. Само зрелище потрясающее», — сказала одна из очевидиц.

Астроном Виталий Угренинов сообщил, что произошло редкое явление — перламутровые, или полярные стратосферные облака. Они образовались на высоте от 15 до 27 километров при температуре -85 градусов. Молекулы воды в таких условиях объединились в кристаллы льда, определенным образом преломили и рассеяли солнечный свет.

Другое уникальное природное явление произошло в Китае. «Известия» запечатлели облачный водопад.