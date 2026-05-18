Парфюмерный критик Турин рассказал, как выбрать летний парфюм и не «душить» окружающих

Летом восприятие парфюма меняется из-за температуры, влажности и других факторов. В жаркую погоду тяжелые аккорды становятся навязчивыми и могут вызывать дискомфорт у окружающих. По словам парфюмерного критика Луки Турина, запахи подчиняются физическим законам и зависят от температуры. Об этом написал MK.RU .

При повышении температуры до +25 градусов и выше молекулы летучих соединений ускоряют движение, и верхние ноты взрываются мгновенно. В жару кожа активнее вырабатывает себум и пот, что дополнительно подчеркивает сладость духов. В итоге благородный шлейф превращается в навязчивую приторность.

Какие ароматы лучше не использовать летом:

— Гурманские «съедобные» ноты (ваниль, карамель, мед, шоколад). — Восточные тяжеловесы с амброй, лабданумом, густым пачули и бензоином. — Пряности вроде корицы, гвоздики, душистого перца. — Кожаные, дымные и табачные композиции. — Плотные животные мускусы в высокой концентрации. — Тяжелые белые цветы с индолом (тубероза, жасмин самбак, лилия).

Идеальная формула летнего аромата — это цитрусы, зелень, чистые акватики и легкая древесина.