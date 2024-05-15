Парфюмер Нестерова: нанесение аромата на точки пульсации поможет продлить его звучание | 360°

Интересное 15 мая 2024, 15:02 Парфюмер Нестерова: нанесение аромата на точки пульсации поможет продлить его звучание

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Химик, парфюмер Валерия Нестерова в разговоре с изданием «Москва 24» поделилась советами, как продлить звучание любого аромата. По словам эксперта, самое главное — выбирать правильные места нанесения, а именно точки пульсации или пористые структуры кожи.

«Лучше наносить его на чистую кожу сразу после душа: в противном случае парфюм будет плохо держаться», — добавила она.

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Увлажняющий крем сработает для духов как подложка, то есть он поможет удержать аромат. Особенно удачно получается, когда запахи у крема и парфюма схожи. Нестерова также заметила, что вместо крема можно использовать масляные или кремовые духи.