Parade.com: во время приготовления салата необходимо использовать перчатки и разную посуду

Эксперт Патрик Гузл считает, что в первую очередь хозяйка должна следить за чистотой и порядком на столе. Чистая посуда и чистые поверхности не смогут испортить вкус блюда, также не получится подмешать в салат ингредиенты, которые случайно оказались под рукой, написала Мойка78.

Так, доктор Ванесса Коффман уверена, что любое блюдо, даже самый простой салат, должно готовиться с использованием перчаток. Она объяснила, что даже при тщательном мытье рук на коже могут оставаться вредоносные микроорганизмы.

Хозяек также призывают не варить все ингредиенты для салата в одной посуде. Это, в первую очередь, не вопрос безопасности, а испорченного вкуса и не очень красивого вида готового блюда.