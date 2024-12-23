Палеонтолог Попов рассказал о найденной в Якутии туше молодого мамонта

Популяризатор науки и известный палеонтолог Ярослав Попов в беседе с RT рассказал о важной находке в Якутии — хорошо сохранившейся туше молодого мамонта.

По его словам, это действительно редкая находка. Мамонт был молодым, его возраст составлял около одного года, и он отлично сохранился. Здесь можно рассмотреть шерсть, лапы и хобот — фактически, это полноценный мамонтенок.

Собеседник также указал, что каждая такая находка мамонта уникальна и несет в себе ценные сведения. Всего в России обнаружено семь хорошо сохранившихся мамонтов, а в мире — шесть, добавил Попов.