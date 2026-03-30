Палеохудожница Липатова назвала найденные останки динозавра Doolysaurus сенсацией для Южной Кореи

На острове Апхэ в Южной Корее нашли окаменелые останки нового вида динозавра. Его назвали Doolysaurus — в честь персонажа из популярного мультфильма, передала «Вечерняя Москва» .

Ученые описывают дулизавра как небольшое двуногое существо размером с ягненка, покрытое пушком. Питался он растениями, насекомыми и мелкими животными.

«За год в мире описывают около 50 новых видов динозавров. Но для Кореи такая находка — сенсация», — отметила палеохудожница Надежда Липатова.

По ее словам, для реконструкции внешнего вида динозавра ученые используют высокоточную технику. Удалось выяснить, что перья дулизавра крепились прямо на костях, а с помощью меланосомы можно восстановить полную окраску животного, добавил RT.