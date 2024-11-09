Отбирала колбасу. Курица сбежала с мясокомбината и терроризировала собак на Ставрополье

Зоозащитница Казарян: на Ставрополье курица сбежала с мясокомбината к собакам

В Ставропольском крае курица сбежала с мясокомбината и прибилась к стае собак. Зоозащитники заметили ее и забрали в приют, рассказала «КП-Северный Кавказ» руководитель фонда спасения животных «Ковчег» Ирина Казарян.

Активисты приехали покормить бездомных псов, которые поселились на территории закрывшейся четыре года назад организации. Они сильно удивились, увидев среди собак курицу. Оказалось, птица сбежала с птицефабрики, прибилась к стае и стала буквально терроризировать животных, отбирая колбасу.

«Когда мы ее все-таки поймали, она оказалась настолько ручной, что мы просто прорыдали весь вечер с этой курицей на коленях. В машине она пригрелась и начала курлыкать», — рассказала зоозащитница.

Казарян сообщила, что курица вела себя, как кошка. Активисты решили оставить ее в приюте.

В Первоуральске зоозащитники спасли пса, приехавшего из Турции. Хозяева выбросили его на улицу из-за проблем с костями.