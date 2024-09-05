Основательница Ice Curly! Мовлаева посоветовала наносить стайлинговые средства для укладки кудрей на мокрые волосы

Основательница бренда Ice Curly! Айсель Мовлаева в беседе с Lady.mail рассказала, каким образом обладательницы кудрявых и вьющихся волос могут достичь идеальных локонов.

По словам эксперта, наносить укладочные средства нужно именно на мокрые волосы, пока с них еще капает вода. В этом состоянии волосы складываются в красивые локоны, а стайлинг сможет их хорошо зафиксировать.

При этом Мовлаева предупредила, что слишком малое количество стайлинга не зафиксирует кудри, а слишком большое превратит их в сосульки. Для средней длины достаточно использовать средства размером с грецкий орех. Тонкие волосы, как заметила собеседница издания, лучше укладывать легкими гелями средней фиксации или же пенкой.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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