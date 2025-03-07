Рекомендации ходить по 10 тысяч шагов в день уже много лет воспринимаются как залог здорового образа жизни. Основатели платформы Challenge GO Константин Южный и Роман Прилипко раскрыли истоки этого числа в беседе с РИАМО .

По данным экспертов, 10 тысяч шагов — не медицинская норма, а часть маркетинговой кампании японской фирмы Yamasa Tokei. В 1960-х она выпустила шагомер под названием «Манпо-кей», что означает «счетчик 10 тысяч шагов». Яркое и запоминающееся число оказалось привлекательным, но не имело научного подтверждения как оптимальная мера активности.

Погоня за 10 000 шагов может обернуться негативными последствиями. Среди них — повышенная нагрузка на суставы и чувство вины за невыполнение нормы, добавила газета «Петербургский дневник».