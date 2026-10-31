ОСН: перед началом заготовок необходимо тщательно вымыть руки и простерилизовать посуду

Заготовки помогают зимой экономить время и разнообразить меню свежими продуктами. Общественная служба новостей собрала проверенные рецепты, которые помогут сориентироваться, что приготовить на зиму.

Перед началом заготовок необходимо тщательно вымыть руки и простерилизовать посуду: банки кипятят 10–15 минут, а крышки держат в тепле. Соль, сахар и кислота служат консервантами, поэтому важно не переборщить со специями, чтобы сохранить натуральный вкус.

На каждой банке следует указать дату и содержимое. Хранить консервы лучше в темном и прохладном месте при температуре от 5 до 15 градусов.

Помидоры в соку заливают томатной заливкой и стерилизуют около 20 минут. Огурцы маринуют с уксусом и специями либо делают холодную заливку. Квашеную капусту перетирают с солью и держат под гнетом несколько недель. Для заморозки зелень нарезают, а овощи бланшируют для сохранения цвета; в герметичной упаковке они хранятся до года.