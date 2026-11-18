19 ноября верующие вспоминают святителя Павла Исповедника, в народном календаре этот день называется Павел Ледостав. Об этом сообщила Общественная служба новостей .

Святитель, живший в IV веке в Малой Азии, был епископом в городе Прусиада. После смерти патриарха Александра он был избран на Константинопольскую кафедру большинством голосов, чем вызвал ярость императора-арианина Констанция. Павла четырежды изгоняли из столицы, а в 350 году во время Божественной литургии в Армении его задушили собственным омофором.

На Руси этот день знаменовал окончательное становление льда на водоемах. Мужчины доставали снасти для подледного лова и проверяли их, а по состоянию льда судили об урожае: ровный лед сулил плохой год, а бугристый — богатый.

Существовал ряд строгих запретов. Женщинам следовало воздержаться от тяжелого труда, а давать деньги в долг считалось путем к бедности. Отправляться в дальнюю дорогу не рекомендовалось из-за возможных препятствий. Чтобы обеспечить удачный год, следовало надевать новую или совершенно чистую одежду, а для здоровья обязательно есть яйца. Выпавший в этот день снег обещал снежную зиму, а безветрие предвещало скорые и суровые холода.