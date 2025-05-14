Опрос KP.RU показал, что большинство россиян предпочитают держать дома кошек

Правительство России обновило перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В список попал 121 вид, включая лис, медведей, волков и других диких зверей. Также под запрет попали некоторые виды рыб, пауков и рептилий. Опрос KP.RU показал, что большинство россиян предпочитают кошек. 84% респондентов заявили, что хотя бы раз в жизни держали дома кота.

Некоторые участники опроса поделились своими историями о питомцах. Одна из опрошенных рассказала, что у нее всегда были коты и кошки, а также рыбки. Другая респондентка добавила, что сейчас у нее живут кошка, декоративный ежик и краб, а раньше были крысы, кролик, попугай, рыбки, хомяк, черепахи двух видов и декоративные раки. Еще одна участница опроса призналась, что всю жизнь держала собак. Она рассказала историю о том, как когда-то приютила щенка-девочку, которая замерзала под забором, и теперь собака живет с ней уже 16 лет.

62% опрошенных считают себя любителями собак. 36% держат дома рыбок, 32% — попугаев, 31% — хомяков. У 18% есть черепахи, по 1% проголосовали за змей и пауков. 2% выбрали вариант «другое» и рассказали, что держали дома морских свинок, шиншилл или даже мадагаскарских тараканов.