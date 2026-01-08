Она не спит? Аномальный марафон редкой черепахи шокировал ученых

Морская черепаха логгерхед преодолела 10 тысяч километров за пять месяцев

Представитель уязвимого вида черепах логгерхед по кличке Туба установила новый рекорд дальности перемещения в ходе текущего миграционного сезона. Об успешном завершении очередного этапа спутникового мониторинга и деталях маршрута сообщили специалисты турецкого Центра спасения и реабилитации морских черепах ( DEKAMER ).

Самка логгерхеда (caretta caretta), возраст которой оценивается в 25–30 лет, выпустили в море с обновленным спутниковым передатчиком в августе прошлого года.

С момента старта от пляжа Изтузу в провинции Мугла животное проплыло около 10 тысяч километров. В отличие от своего предыдущего путешествия, когда Туба достигла берегов Адриатики, в этот раз она предпочла остаться в акватории Эгейского моря и восточного Средиземноморья.

Траектория движения черепахи оказалась специфичной. Рептилия активно курсировала между Бодрумом и островом Родос, фактически не покидая турецких территориальных вод. По оценкам ученых, чистое расстояние по прямой составило лишь 2000 километров, однако из-за постоянных маневров и поиска кормовых баз реальный пробег оказался в пять раз больше.

Турция является критически важным регионом для сохранения популяции caretta caretta. Ежегодно на местных пляжах фиксируется до 2,7 тысячи гнезд этого вида, имеющего статус «уязвимого» в Красном списке МСОП.

