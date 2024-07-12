Омская яхта «Сибирь» вышла в просветительскую экспедицию «Открываем Сибирь заново»

Омская яхта «Сибирь» начала свою просветительскую экспедицию «Открываем Сибирь заново». Участники команды пройдут по Иртышу, Оби и Обской губе и дойдут до заполярного города Мангазея, написал сайт gorod55.ru.
Данный проект приурочен к 450-летию начала присоединения Сибири к России и проводится при поддержке Русского географического общества.
Сперва экипаж остановился в Большереченском районе, далее доставил в Тару огонь «Королевы спорта-2024». Экспедиция затронет четыре российских региона: Омскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.