Океанолог Таврический заявил, что медуза-злодей с 20-метровыми щупальцами опасна для людей

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический высказался о медузе-злодее с 20-метровыми щупальцами, обнаруженной на берегу в американском Техасе. Об этом сообщил aif.ru .

По словам ученого, такие медузы представляют серьезную опасность для человека.

«Любое прикосновение щупалец к телу вызывает серьезные, весьма болезненные ожоги», — предупредил специалист.

Он также отметил, что эта медуза считается типичным представителем своего вида, и длина ее щупалец не является рекордной. Однако Таврический посоветовал обходить таких существ стороной.