Океанолог Таврический рассказал, что багровые озера в Крыму получают оттенок из-за водорослей

Океанолог, член Русского географического общества Анатолий Таврический поделился с aif.ru информацией о причинах окрашивания крымских озер в багровый цвет.

Известно, что на Галилейском море случилось необычное явление — вода стала ярко-красной. Это обеспокоило местных жителей.

Ученый подчеркнул, что в Крыму также есть озера с багровым оттенком, среди которых выделяется Кояшское (Опукское), известное как «розовое».

По словам эксперта, водорослям свойственно накапливать природный пигмент под воздействием солнца и высоких температур, из-за чего вода и приобретает соответствующий оттенок. Кроме того, на цвет воды влияют микроорганизмы, которые участвуют в образовании лечебной грязи.