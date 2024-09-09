Огромный окунь проглотил акулу на глазах у рыбаков

Капитан рыболовного судна Джон Броссард и его экипаж увидели, как гигантский морской окунь-голиаф проглотил черноносую акулу. Это произошло у побережья Гудленда во Флориде, сообщило Daily Star.

Во время рыбалки команда пыталась вытащить акулу на борт, в какой-то момент в воде появились три большие темные фигуры. Они приблизились к месту ловли, а затем один из огромных окуней голиафа целиком проглотил акулу, порвав рыболовную леску.

Броссарда больше всего удивил тот факт, что непрошеные гости порвали леску, рассчитанную на нагрузку более 22 килограммов. По его словам, рыбаки использовали леску с тестом в 50 фунтов, но этого оказалось недостаточно.

Российская косатка ранее целиком проглотила шесть морских выдр, но седьмая застряла у нее в горле. Ученые обнаружили тело млекопитающего на побережье Командорских островов в Беринговом море.