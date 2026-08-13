Огородникам рассказали, как ускорить созревание томатов в августе
Томаты могут оставаться зелеными из-за перепадов температур, избытка азота, густой посадки и частого полива. Ускорить созревание помогают обрезка, прищипка и калийные подкормки, сообщает inkazan.ru.
Красный цвет томатам придает ликопин, который активнее образуется при температуре от +20 до +28 градусов. При похолодании ниже +15 градусов и жаре выше +30 градусов этот процесс замедляется, а при температуре ниже +10 градусов почти останавливается.