Общественная Служба Новстей: ванночки с содово-солевым раствором помогут при травме пальца

Получение травмы пальца — довольно распространенное явление в быту, которое может произойти, например, при защемлении двери или выдвижного ящика. Такая ситуация вызывает резкую боль и отек, однако правильное поведение и своевременная первая помощь помогут минимизировать неприятные ощущения и ускорить восстановление, написала Общественная Служба Новостей .

Первым делом оцените состояние пальца: если движение сохраняется, видимых повреждений кожи нет, вероятно, речь идет о простом ушибе. Но если наблюдаются признаки открытой раны, кровотечение или палец выглядит деформированным, лучше обратиться к специалисту, так как возможен перелом.

Чтобы облегчить состояние пострадавшего, приложите ледяной компресс примерно на 10-15 минут каждые пару часов в течение первых суток после происшествия. Для уменьшения отечности старайтесь удерживать руку приподнятой над уровнем груди. При выраженной болезненности разрешается прием анальгетического препарата, конечно, если отсутствуют противопоказания.

Категорически не рекомендуется растирать поврежденный участок, применять согревающие процедуры или массаж, так как это усилит воспалительную реакцию и отек. Избегайте нагрузок на больной палец, исключите деятельность, связанную с удерживанием тяжелых предметов или работой руками.

Среди народных методов восстановления эффективны ванночки с содово-солевым раствором, помогающим снять воспаление, аппликации с соком алоэ или подорожником, охлаждающие листья белокочанной капусты и смесь меда с луком, применяемые местно.