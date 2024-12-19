Общественная Служба Новостей: жители мегаполисов чаще жалуются на непогоду

Внезапные скачки погоды могут доставить дискомфорт даже здоровым людям, а метеозависимым и страдающим проблемами с давлением тем более могут нанести существенный вред. Общественная Служба Новостей выяснила, что делать, если плохо себя чувствуешь во время сильного похолодания.

Специалисты утверждают, что на самочувствие могут влиять не только перепады температуры, но и осадки, а также атмосферное давление. Особенно остро на внешние изменения реагируют люди, страдающие от артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Организм может негативно реагировать на такие факторы. Эту реакцию называют метеозависимостью, которая проявляется ухудшением самочувствия. Многие специалисты утверждают, что от перепадов погоды больше всего страдают жители мегаполисов.

Симптомы, которые указывают на изменение погодных условий, определить сложно. Во многом это зависит от изначального состояния человека. У метеозависимого человека может внезапно ухудшиться состояние без видимой причины. Например, он хорошо спал, проснулся бодрым, позанимался спортом, а потом внезапно почувствовал головокружение, сдавливание в висках, тошноту, учащенное сердцебиение или просто слабость.

Вылечить метеозависимость полностью нельзя. Метеозависимым людям стоит чаще смотреть прогноз погоды, обращая внимание на уровень атмосферного давления. Это поможет подготовиться к возможному ухудшению состояния.