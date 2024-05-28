Общественная Служба Новостей: вывести запах кошачьей мочи помогут уксус и перекись водорода

Общественная Служба Новостей рассказала, как легко можно вывести запах кошачьей мочи с помощью народных средств. Самым главным правилом уборки за котом считается регулярное мытье лотка. Если не используется наполнитель, то делать это необходимо каждый день.

Хозяевам рекомендуют использовать комкующиеся наполнители из бентонита или опалкристобаллита, поскольку они лучше всего поглощают запах мочи. Не менее хорошо работают силикагелевые наполнители.

Если моча попала на тканевую поверхность, например, на диван или одежду, стоит смочить салфетку перекисью водорода 3% и положить ее на место, которое пометил питомец. Спустя время нужно промыть поверхность мыльным раствором, а затем теплой водой. Уксус и сок лимона также хорошо нейтрализуют стойкий запах кошачьей мочи.