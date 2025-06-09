Общественная Служба Новостей: включение смартфона после контакта с водой строго противопоказано

Одной из самых частых причин обращения в сервисный центр является намокший телефон. Устройство может не включаться, работать со сбоями, сенсорный экран может перестать реагировать, а звук — пропасть. Общественная Служба Новостей рассказала как быть, если телефон упал в воду.

Если ваш телефон случайно оказался в воде, важно оперативно среагировать, чтобы попытаться спасти устройство. Сначала необходимо немедленно достать гаджет из жидкости — чем быстрее это произойдет, тем выше шансы на его восстановление.

Затем убедитесь, что телефон выключен. Если устройство не реагирует на стандартные манипуляции, попробуйте аккуратно отсоединить аккумулятор. Помните, включение смартфона после контакта с водой категорически противопоказано, так как это может привести к короткому замыканию и поломке микросхемы.

Далее следует убрать аксессуары, такие как чехлы, защитные пленки, SIM-карта и карта памяти. Если батарея съемная, извлеките ее и оставьте на сушку вне телефона. Минимум сутки держите телефон в разобранном виде перед попыткой повторного включения.

Осторожно промокните корпус и извлеченные комплектующие мягкой тканью или салфеткой, чтобы устранить влагу снаружи. Если телефон побывал в морской воде, аккуратно промойте его пресной водой и снова высушите.

Последним этапом будет размещение телефона в сухом, чистом месте. Идеально подойдет хорошо проветриваемое помещение с нормальной температурой. Главное — не используйте фен или другие нагревательные приборы и не встряхивайте телефон, чтобы избежать проникновения остатков влаги внутрь устройства.