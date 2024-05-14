Общественная Служба Новостей: свежие сырые яйца смягчают, увлажняют и укрепляют голосовые связки | 360°

Интересное 14 мая 2024, 17:55 Общественная Служба Новостей: свежие сырые яйца смягчают, увлажняют и укрепляют голосовые связки

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Общественная Служба Новостей, ссылаясь на медицинских экспертов, рассказала, какие продукты оказывают положительное действие на голосовые связки.

В первую очередь для улучшения голоса эксперты рекомендуют есть свежие сырые яйца и морепродукты. Яйца смягчают, увлажняют и укрепляют связки, а вот продукты, содержащие омега–3, улучшают эластичность мембран клеток. Не менее полезным для голоса считается натуральное сливочное масло. Оно устраняет неприятное першение в горле и не дает образовываться слизи.

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Людям, чья работа так или иначе связана с голосом, советуют пить свежезаваренный натуральный листовой черный чай с медом. Он не только делает голос чище, но и смягчает гортань благодаря танинам.