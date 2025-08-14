Общественная Служба Новостей: шершни уничтожают пчел, которые опыляют садовые культуры

Шершни — крупные представители общественных ос, которые могут представлять опасность для людей и наносить вред урожаю. Они строят гнезда в дуплах, под крышами и реже в земле. Укус шершня вызывает сильную боль и может привести к анафилактическому шоку.
Кроме того, они уничтожают медоносных пчел, что может нарушить процесс опыления садовых культур, написала Общественная Служба Новостей.
Эксперты рассказали, каким образом можно обезопасить себя от шершней. Прежде всего, стоит избегать контакта с шершнями и лишить их легкодоступных источников пищи и воды на территории. Важно быть осторожными при работе на участке, особенно в зонах, где вы ранее замечали шершней. В случае обнаружения гнезда шершней, необходимо немедленно покинуть опасную зону и предупредить близких.
При укусе шершня необходимо сохранять спокойствие, промыть место укуса чистой водой с мылом, приложить холод и принять антигистаминный препарат. При появлении признаков системной аллергической реакции немедленно вызывайте скорую помощь.
