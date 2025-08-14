Общественная Служба Новостей: шершни уничтожают пчел, которые опыляют садовые культуры

Шершни — крупные представители общественных ос, которые могут представлять опасность для людей и наносить вред урожаю. Они строят гнезда в дуплах, под крышами и реже в земле. Укус шершня вызывает сильную боль и может привести к анафилактическому шоку. Кроме того, они уничтожают медоносных пчел, что может нарушить процесс опыления садовых культур, написала Общественная Служба Новостей .

Эксперты рассказали, каким образом можно обезопасить себя от шершней. Прежде всего, стоит избегать контакта с шершнями и лишить их легкодоступных источников пищи и воды на территории. Важно быть осторожными при работе на участке, особенно в зонах, где вы ранее замечали шершней. В случае обнаружения гнезда шершней, необходимо немедленно покинуть опасную зону и предупредить близких.

При укусе шершня необходимо сохранять спокойствие, промыть место укуса чистой водой с мылом, приложить холод и принять антигистаминный препарат. При появлении признаков системной аллергической реакции немедленно вызывайте скорую помощь.