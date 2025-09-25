Общественная Служба Новостей: при возникновении перхоти не рекомендуется мыть голову горячей водой

Перхоть — это проблема, которая может испортить настроение и подорвать уверенность в себе. Однако с ней можно бороться. Прежде чем покупать дорогостоящие средства, попробуйте натуральные методы. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Появление перхоти обусловлено рядом факторов, среди которых сухость кожи, себорейный дерматит, активный рост грибка Malassezia, хронический стресс, неправильное питание, неправильно подобранные косметические средства и гормональные сбои. Неправильный уход, частые стрессы и вредные привычки могут усугубить ситуацию.

При возникновении перхоти не рекомендуется мыть голову горячей водой, так как это усиливает выделение кожного сала и сушит эпидермис. Частое использование шампуней с пометкой «против перхоти» может принести кратковременный эффект, но при длительном применении способно привести к появлению раздражения и воспаления волосистой части головы. Категорически противопоказано механическое удаление чешуек, расчёсывание поражённого участка и самостоятельное вмешательство в кожный покров.

При неэффективности домашних методов и стойкости проявлений перхоти следует проконсультироваться с трихологом. Врач установит причину патологии и назначит соответствующее лечение.

Среди народных рецептов популярностью пользуются яблочный уксус, обладающий антибактериальными свойствами и восстанавливающий естественный рН кожи головы, масло чайного дерева, подавляющее размножение грибка, алоэ вера, увлажняющее и уменьшающее воспаление, пищевая сода, очищающая верхний слой эпидермиса, кокосовое масло и лимонный сок, контролирующие секрецию жира и смягчающие кожу.