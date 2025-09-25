Общественная Служба Новостей: при возникновении перхоти не рекомендуется мыть голову горячей водой
Перхоть — это проблема, которая может испортить настроение и подорвать уверенность в себе. Однако с ней можно бороться. Прежде чем покупать дорогостоящие средства, попробуйте натуральные методы. Об этом написала Общественная Служба Новостей.
Появление перхоти обусловлено рядом факторов, среди которых сухость кожи, себорейный дерматит, активный рост грибка Malassezia, хронический стресс, неправильное питание, неправильно подобранные косметические средства и гормональные сбои. Неправильный уход, частые стрессы и вредные привычки могут усугубить ситуацию.
При возникновении перхоти не рекомендуется мыть голову горячей водой, так как это усиливает выделение кожного сала и сушит эпидермис. Частое использование шампуней с пометкой «против перхоти» может принести кратковременный эффект, но при длительном применении способно привести к появлению раздражения и воспаления волосистой части головы. Категорически противопоказано механическое удаление чешуек, расчёсывание поражённого участка и самостоятельное вмешательство в кожный покров.
При неэффективности домашних методов и стойкости проявлений перхоти следует проконсультироваться с трихологом. Врач установит причину патологии и назначит соответствующее лечение.
Среди народных рецептов популярностью пользуются яблочный уксус, обладающий антибактериальными свойствами и восстанавливающий естественный рН кожи головы, масло чайного дерева, подавляющее размножение грибка, алоэ вера, увлажняющее и уменьшающее воспаление, пищевая сода, очищающая верхний слой эпидермиса, кокосовое масло и лимонный сок, контролирующие секрецию жира и смягчающие кожу.