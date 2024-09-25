Общественная Служба Новостей: после использования охотничий нож нужно промыть теплой водой с мылом

Общественная Служба Новостей рассказала об основных правилах ухода за охотничьим ножом. Как написало издание, он, как и любой другой предмет, нуждается в регулярном и качественном уходе.

Заточку охотничьего ножа обычно производят по мере необходимости. Для этого следует использовать точильный камень. Сразу после использования нож промывают теплой водой с мылом или мягким чистящим средством. Лучше всего сушить его на бумажном полотенце или же на мягкой ткани.

Чтобы нож обладал большим скольжением, его можно обработать тонким слоем специального масла или же льняным маслом. Для ножа следует приобрести специальный чехол. И самое главное правило — нож должен лежать в том месте, где его не найдут дети.