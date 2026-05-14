Общественная Служба Новостей поделилась рекомендациями по правильному сбору лекарственных растений

Лекарственные растения известны своими целебными свойствами, которые активно использовались в народной медицине на протяжении многих лет. Однако чтобы сохранить максимальную пользу трав, важно знать, как и когда их собирать. Общественная Служба Новостей поделилась рекомендациями по правильному сбору и заготовке лекарственных растений.

Время сбора зависит от типа растения и его активного вещества. Травянистые растения (листья, стебли) собирают в начале цветения, цветы — в разгаре цветения, корни и корневища — осенью, плоды и семена — в стадии полной зрелости. Лучшее время для сбора — утро после схода росы, при сухой погоде.

Местность должна быть экологически чистой. Рекомендуется выбирать окраины лесов, луга вдали от автотрасс и населенных пунктов. Запрещенные зоны: вдоль дорог (не ближе 500 метров), возле промышленных предприятий, на городских пустырях, возле свалок, кладбищ, сельскохозяйственных полей.

Сбор требует бережного отношения к растениям и природе. Срезайте только чистые, здоровые части, не рвите корень растения целиком, если вы не уверены, и не собирайте много. Используйте специальный секатор или острые ножницы.