Общественная Служба Новостей: хурма, которая не вяжет, обычно имеет круглый и слегка приплюснутый вид

Журналисты Общественной Службы Новостей рассказали россиянам, как правильно выбрать хурму, чтобы она была сладкой и не вязала.

Специалисты отмечают, что невяжущая хурма обычно имеет круглую и слегка приплюснутую форму. Популярный в России сорт «королек» при созревании обычно остается плотным и хрустящим. А вот хурма сорта «занджи-мару» будет иметь чуть большую терпкость. Она перестанет вязать лишь при полном созревании, когда ее кожица станет коричневого цвета.

Сильно вяжущим считается японский сорт хурмы «хачия». Ее плоды становятся пригодными к употреблению лишь тогда, когда кожица хурмы приобретает мягкость. Найти в российских магазинах такую хурму практически невозможно, так как существуют сложности с транспортировкой.