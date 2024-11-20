Общественная Служба Новостей: хурма, которая не вяжет, обычно имеет круглый и слегка приплюснутый вид

Специалисты отмечают, что невяжущая хурма обычно имеет круглую и слегка приплюснутую форму. Популярный в России сорт «королек» при созревании обычно остается плотным и хрустящим. А вот хурма сорта «занджи-мару» будет иметь чуть большую терпкость. Она перестанет вязать лишь при полном созревании, когда ее кожица станет коричневого цвета.
Сильно вяжущим считается японский сорт хурмы «хачия». Ее плоды становятся пригодными к употреблению лишь тогда, когда кожица хурмы приобретает мягкость. Найти в российских магазинах такую хурму практически невозможно, так как существуют сложности с транспортировкой.
Еще одна семья приобрела квартиру в Красногорске по льготной программе
«Посещения будут чаще». Путин может снова съездить в Донбасс
Параметры семейной ипотеки под 6% пообещали сохранить
Более 4 млн человек вакцинировали от гриппа в Подмосковье осенью
Российские бойцы взяли под контроль элеватор в Курахове
Меры по снижению угроз атак БПЛА на регионы раскрыли в Кремле
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте