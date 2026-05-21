Общественная служба новостей назвала июнь идеальным месяцем для сбора лекарственных трав

Июнь — идеальный месяц для сбора лекарственных трав, поскольку в это время растения насыщены полезными веществами и эфирными маслами. Важно знать, какие травы собирать и как правильно их сушить, чтобы сохранить все полезные свойства, написала Общественная служба новостей .

Для успешного сбора и сушки трав важно соблюдать несколько основных рекомендаций. Обрезайте растения аккуратно, не вырывая их с корнем, чтобы они могли восстановиться. Сбор лучше проводить в сухую, солнечную погоду, а для транспортировки и временного хранения использовать плоские корзины или деревянные лотки, чтобы травы не мялись и не перегревались. Перед сбором обязательно убедитесь, что вы точно знаете растение, а при работе с колючими или высокими видами защищайте руки и глаза.

Наиболее подходящие места для сбора — это луга, лесные опушки, парки и дачи, при условии, что территория экологически чистая; избегайте участков рядом с дорогами и промышленными объектами. Сушить травы следует в тенистом, хорошо проветриваемом месте, развешивая их небольшими пучками, чтобы избежать пересушивания и сохранить эфирные масла. Перед хранением рекомендуется отделять листья и цветки от стеблей, так как последние дольше сохнут и содержат меньше полезных веществ.