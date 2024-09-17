Общественная Служба Новостей: мужчинам с круглым лицом следует выбирать пальто с узкими лацканами

Мужчинам, имеющим круглое лицо, следует присмотреться к варианту пальто с более узкими лацканами. Таким образом можно визуально удлинить лицо и сделать его более пропорциональным, написала Общественная Служба Новостей .

Обладателям овального или треугольного лица подойдет пальто с лацканами средней ширины. А вот пальто с узкими лацканами отлично сядет на мужчин с худощавым телосложением.

Мужчинам спортивного телосложения, а также тем, кто любит свободный крой, подойдет пальто с широкими лацканами. Чтобы придать образу свежесть, стилисты советуют присмотреться к пальто с заостренными лацканами.