Общественная Служба Новостей: мужчинам с круглым лицом следует выбирать пальто с узкими лацканами

Мужчинам, имеющим круглое лицо, следует присмотреться к варианту пальто с более узкими лацканами. Таким образом можно визуально удлинить лицо и сделать его более пропорциональным, написала Общественная Служба Новостей.
Обладателям овального или треугольного лица подойдет пальто с лацканами средней ширины. А вот пальто с узкими лацканами отлично сядет на мужчин с худощавым телосложением.
Мужчинам спортивного телосложения, а также тем, кто любит свободный крой, подойдет пальто с широкими лацканами. Чтобы придать образу свежесть, стилисты советуют присмотреться к пальто с заостренными лацканами.
Около 4 тысяч пар использовали портал для организации свадеб в Подмосковье
Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Рузы
Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора
Выездной прием администрации Ленинского округа прошел на заводе отделочных материалов
Шесть маршрутов в Ленинском округе перешли в обслуживание «Мострансавто»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте