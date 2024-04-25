Общественная Служба Новостей: мягкие походные рюкзаки не рассчитаны на большие нагрузки | 360°

Интересное 25 апреля 2024, 13:42 Общественная Служба Новостей: мягкие походные рюкзаки не рассчитаны на большие нагрузки

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С приходом весеннего потепления все больше людей задумываются о походах и отдыхе на природе. Журналисты Общественной Службы Новостей решили рассказать о наиболее подходящих рюкзаках для подобных приключений.

Мягкие рюкзаки довольное легкие и удобные, и, как правило, вполне доступны по цене. Но их главный нюанс — в нагрузках, они не рассчитаны на большое количество вещей.

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Станковые рюкзаки не подойдут для сложных походов из-за большой массы и жесткости рамы, однако они имеют равномерное распределение нагрузки на тело и хорошую вентиляцию спины и плеч.

Главное преимущество каркасных рюкзаков — сохранение формы даже при полной загрузке. Они хорошо защищают содержимое от ударов и падений благодаря плотному пластиковому каркасу.