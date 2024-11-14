Общественная Служба Новостей: лоскут замши, прикрепленный к ручке сумки, удержит ее и не даст сползти с плеча

Общественная Служба Новостей дала советы тем, кто предпочитает носить сумку на плече и часто сталкивается с проблемой ее сползания. Решить ее можно с помощью подручных методов.

Например, хороший лоскут замши, прикрепленный к внутренней стороне ручки, позволит удерживать сумку на плече. Главное — протестировать ткань на прочность, чтобы она не начала линять. Издание также советует использовать скотч или медицинский пластырь, подобранный в цвет внутренней части ручки.

В продаже имеются специальные липучки, которые можно будет приклеить на внутреннюю часть ремня. Стоит использовать небольшой кусочек, чтобы он не был заметен окружающим. Также можно воспользоваться пуговицей, которая будет выполнять те же функции, что липучка или медицинский пластырь.