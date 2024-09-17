Общественная Служба Новостей: ботики из натуральной кожи обеспечат ногам хорошую вентиляцию
При выборе ботинок на осень следует ориентироваться на удобство, материал и качество подошвы. Лучше всего покупать обувь, изготовленную из натуральной кожи, написала Общественная Служба Новостей.
Натуральная кожа гарантирует долговечность и хорошую вентиляцию. Что касается подошвы, она должна быть прочной, гибкой и обеспечивающей хорошее сцепление с поверхностью.
Чтобы стопе было удобно, лучше всего покупать обувь со съемной или ортопедической стелькой. Кроме того, она должна иметь антибактериальную пропитку.
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