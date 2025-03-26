Обозреватель Гринько: за полгода на орбите кожа космонавта истончается на 20%

Ученые выяснили, какие изменения происходят с человеком после продолжительного нахождения в космосе. Научный обозреватель Николай Гринько поделился с « Москвой 24 » сведениями об опасностях, подстерегающих космонавтов.

По словам эксперта, невесомость оказывает негативное влияние на мышцы, сосуды и другие системы организма. Более того, позвоночник выпрямляется и удлиняется, а при возвращении на планету вновь принимает изначальное положение, но уже ослабленным. Это чревато болями в спине.

«У космонавтов часто обостряются, казалось бы, вылеченные грибковые заболевания, появляются сыпи, зуд, и все это очень сложно лечить на орбите. Мало того, согласно некоторым данным, после полугодового пребывания на орбите кожа становится на 20% тоньше», — добавил специалист.

Нахождение в замкнутом пространстве, отсутствие гравитации и привычных условий, проблемы со сном из-за стресса — все это влияет на психическое состояние космонавтов. Еще одна опасность — космическая радиация. Корабль защищает от нее, но она все равно оказывает воздействие на организм, добавил Гринько.