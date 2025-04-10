Обезьяна вломилась в дом, чтобы украсть зеркало

Черноногий серый лангур проник в частный дом в Малайзии, чтобы украсть зеркало. Хозяева пытались прогнать незваного гостя и сняли животное на видео, сообщило Mustshare News .

На кадрах видно, как мужчина бросил в обезьяну подушку, но она продолжила настойчиво тянуть зеркало к выходу. Вскоре один из членов семьи смог перехватить предмет и закрыть дверь. Животному пришлось удалиться без добычи.

Хозяйка дома Ауни рассказала, что дверь в дом была приоткрытой, когда ее брат выходил на улицу. Поэтому обезьяна сразу направилась к зеркалу, словно заранее задумав его кражу.

По словам женщины, ее родители подкармливают животных в саду, что могло их привлечь в жилище. После этого случая лангура больше не видели, но его сородичи периодически посещают территорию рядом с домом.

Ранее в Индии арестовали двух мужчин, которые выдрессировали обезьян для того, чтобы те воровали деньги у туристов.