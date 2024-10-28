Нутрициолог Семирядов: формирование и вредных, и полезных привычек происходит с помощью дофамина

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с радио Sputnik рассказал о принципе формирования привычек у человека. По словам медика, как полезные, так и вредные привычки возникают при участии дофамина.

Именно это вещество в нашем мозге отвечает за предвкушение и награду, рассказал специалист. Он пояснил, что приятный выброс дофамина облегчает страдание и вызывает желание сделать это снова.

«Важно помнить, что при частой стимуляции „незаслуженными“ удовольствиями дофамин взлетает все выше и выше», — сказал Семирядов.

Из-за «повышения дозы» как раз и возникает зависимость. Дофамин можно «приручить», если сократить использование вредных привычек. Для начала медик призвал определить личные триггеры, которые формируют ту или иную привычку.