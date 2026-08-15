Нутрициолог Яблокова посоветовала читмил, чтобы избежать срывов на диете

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова посоветовала заранее включать читмил в рацион и не превращать его в день переедания, сообщает NEWS.ru .

Читмил — это запланированный прием пищи с более высокой калорийностью или продуктами, которые обычно исключены из меню. По словам Яблоковой, такой подход снижает напряжение от ограничений и помогает избежать срывов.

«Ключевое правило — сделать один такой прием пищи, а не объедаться целый день и все выходные», — поделилась Яблокова.

Нутрициолог рекомендовала выбирать любимые блюда, есть их в умеренно большем объеме и не начинать читмил на голодный желудок. Основу тарелки, по ее словам, должны составлять белки, сложные углеводы, жиры и овощи.

Яблокова посоветовала проводить читмил в первой половине дня, а не вечером после работы, когда самоконтроль снижается. После него следует вернуться к обычному рациону без дополнительных ограничений, передает MIR24.TV.