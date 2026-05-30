Новый вид миниатюрного осьминога открыли на Галапагосских островах

Ученые обнаружили на Галапагосских островах новый вид миниатюрного осьминога лазурной окраски. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Филдовский музей естественной истории в США.

Размеры моллюска примерно такие же, как у мяча для гольфа. Его нашли на глубине 1,7 километра.

Впервые это создание заметили в 2015 году в ходе глубоководной экспедиции. Для изучения осьминога ученые использовали подводного робота на дистанционном управлении. С его помощью исследовали океаническое дно рядом с островом Дарвина на севере Галапагосского архипелага.

