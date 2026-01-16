«Норка суслика». Работающие с гениталиями мастера рассказали о необычных случаях

Специалисты, которые регулярно работают с интимными зонами клиентов, рассказали о самых неожиданных наблюдениях из своей практики. Опытом они поделились на форуме Reddit .

Медбрат урологического отделения признался, что его особенно поражают изменения в интимной области у пациентов с избыточным весом. Из‑за массивных жировых отложений доступ к органам может быть серьезно затруднен.

«Жировая прослойка в области лобка разрастается вокруг пениса, в результате чего получается нечто, напоминающее глубокую нору суслика», — описал он свою работу.

Медсестра, работающая с пациентками, отметила, насколько сильно различается женская анатомия. Самым необычным случаем она назвала девушку с очень выраженными внутренними половыми губами.

«Самой безумной вещью, которую я когда-либо видела, были длинные, толстые, с оборками, внутренние половые губы в стиле рококо», — сказала она.

Обсуждение на форуме вызвало широкий отклик: пользователи признались, что многие впервые задумались, с чем ежедневно сталкиваются медики и бьюти‑специалисты и насколько деликатной бывает их работа.