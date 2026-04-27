Ночной «тыгыдык». Ветврач объяснил, почему кошки начинают бегать и внезапно делают «кусь»

Ночные забеги по квартире и внезапный «кусь» оказались для кошек вполне естественным поведением, более того — полезным. Об этом рассказала ветеринарный врач Елена Фроленко в беседе с «Газета.Ru» .

«В природе кошки активны на рассвете и в сумерках. Дома у них нет необходимости часами выслеживать добычу, и накопленная энергия выплескивается в спонтанных забегах», — пояснила Фроленко.

В такие моменты питомец может носиться по дому, резко менять направление, делать кульбиты и, как это часто бывает, завершить программу внезапным «кусь» хозяйской руки или ноги.

Иногда забеги начинаются после туалета. Фроленко объяснила, что во время быстрого бега у кошек работают железы на лапах, поэтому животные таким образом могут помечать территорию. В других случаях все оказывается еще проще: у питомца просто появляется игривое настроение.

«Переживать не о чем, если тыгыдыки случаются время от времени и кошка не травмирует себя. Но если это происходит слишком часто, стоит добавить в ее день больше активных игр», — добавила врач.

Что касается внезапного «кусь» — то тут тоже причины бывают самые разные. От перевозбуждения и увлечения игрой до стресса и плохого самочувствия. На последнее стоит обратить внимание, если покусывание сопровождается шипением и прижатыми ушами. В таком случае ветврач рекомендовала понаблюдать за кошкой и при необходимости обратиться к ветеринару или зоопсихологу.

В минувшую субботу в мире отметили День ветеринарного врача. Профессиональный праздник стал поводом напомнить хозяевам о правилах ухода за питомцами и их своевременной вакцинации.